Suposto mandante de ataques no Grande Pirambu é preso em Fortaleza

Um homem suspeito de liderar uma organização criminosa e arquitetar os ataques ocorridos no Grande Pirambu, em Fortaleza, foi preso nesta sexta-feira (18).

Lucas Araujo dos Santos, conhecido como 'Coruja', foi localizado no Conjunto São Bernardo, no bairro Messejana, segundo a Polícia Civil. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola, carregadores de pistola, três celulares e 84 munições.

Uma adolescente, apontada como namorada do suspeito, foi apreendida no local e encaminhada para a delegacia, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão que estava em aberto contra ela.

Lucas foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência.

Após o cumprimento das formalidades, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

Ataques no Grande Pirambu

Em 9 e 10 de agosto, pelo menos três carros foram incendiados no Grande Pirambu. Com a tensão, comerciantes fecharam as portas dos estabelecimentos e aulas terminaram mais cedo.

A motivação para os atos criminosos seria um conflito entre facções. A 'guerra' entre os grupos criminosos se intensificou após membros de determinada facção 'rasgaram a camisa' (romperam com o grupo).

Áudios obtidos com exclusividade pelo Diário do Nordeste mostram que os ataques já eram articulados por facção desde 2022.

As provas mostram que um dos articuladores das ofensivas teria enviado outro áudio orientando integrantes da facção carioca a qual pertence que "ficassem ligeiros" para evitarem atentados na Comunidade Aldeia Santa Rosa e Residencial 'Carandiru'.

Pelo menos outros 16 suspeitos de participar dos ataques foram presos.