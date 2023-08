Policial militar é preso suspeito de participação no assassinato de pai e filho no Eusébio

Um policial militar foi preso suspeito de envolvimento no homicídio de pai e filho na manhã desta sexta-feira (18), no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme apurado pela reportagem do Diário do Nordeste, o agente faz parte do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) da PMCE.

O caso, à priori, estava a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fez as apurações iniciais no local do crime. Contudo, a reportagem apurou que, após surgirem indícios da participação de um militar no duplo homicídio, o caso foi repassado para a Delegacia de Assuntos Internos (DAI), ligada a Controladora Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Ainda não há informações sobre motivação do crime e nem a identificação do PM. A CGD foi procurada a respeito do caso e informou que não poderá passar informações sobre o ocorrido por enquanto. A Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também foi procurada, contudo, respondeu que a CGD irá atender a demanda.

A Polícia Militar também foi procurada para se manifestar sobre a prisão. A matéria será atualizada assim que o órgão se manifestar.

Entenda o caso

Pai e filho foram assassinados a tiros. Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e o adolescente de 13 anos estavam a caminho de uma escola municipal, onde o jovem estudava, quando foram mortas.

A Guarda Civil Municipal informou que o duplo homicídio ocorreu na Av. Cícero Sá, próximo ao cruzamento com a Av. Brasília. O homem e o rapaz estavam em um veículo de cor vermelha. O adulto ocupava o banco do motorista, enquanto o adolescente, que usava uma farda escolar, estava no lugar do passageiro.