Pai e filho morrem baleados dentro de carro no Eusébio

Pai e filho foram assassinados a tiros, na manhã desta sexta-feira (18), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas, identificadas respectivamente como Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e Francisco Gabriel Braúna da Silva, de 13, estavam a caminho de uma escola municipal, onde o adolescente estudava, quando foram mortas.

A Guarda Civil Municipal informou que o duplo homicídio ocorreu na Av. Cícero Sá, próximo ao cruzamento com a Av. Brasília. O homem e o rapaz estavam em um veículo de cor vermelha. O adulto ocupava o banco do motorista, enquanto o adolescente, que usava uma farda escolar, estava no lugar do passageiro.

O delegado da Polícia Civil, Sérgio Pereira, que está no local do crime, detalhou à Rádio Verdes Mares, que os dados iniciais indicam que os assassinatos foram realizados por uma dupla de suspeitos em uma motocicleta de cor preta — veículo que já teria sido identificado. Ela teria parado próximo ao automóvel em que estava o pai e o filho, quando o semáforo do cruzamento estava fechado, e efetuado diversos disparos contra eles.

O titular também informou que a investigação não descarta a possibilidade do duplo homicídio ter sido provocado por uma briga de trânsito. O delegado Everardo Lima da Silva completou, em entrevista à emissora, que outras possíveis motivações, como execução ou latrocínio, também estão sendo apuradas pelas autoridades.

Agentes da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar e Civil, além da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), estão no local, que foi isolado.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o crime à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.

