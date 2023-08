Ataques no Grande Pirambu já eram articulados por facção desde 2022; ouça conversas

Os confrontos entre facções criminosas no Grande Pirambu, em Fortaleza, já vinham se intensificando desde o início do ano passado, com a disputa de territórios envolvendo um novo grupo armado local. O Diário do Nordeste teve acesso, com exclusividade, a áudios de Francisco Barbosa de Souza, o 'Turinga', um dos articuladores das ofensivas preso na última semana, falando sobre o tráfico de armas e de drogas na região.

OUÇA ÁUDIOS

Os áudios fazem parte das provas coletadas durante investigação realizada pelos órgãos de Inteligência, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

A reportagem apurou que 'Turinga' é gerente "da caixinha da facção carioca", ou seja, responsável por arrecadar as mensalidades dos faccionados e braço-direito de uma liderança que está no Rio de Janeiro, o Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como 'Fiel' ou 'Skidum'.

'Turinga' negou pertencer à facção criminosa, mas diz que anda armado "para se proteger dos ataques da 'Massa'". Ele também afirmou em depoimento que sabe quem é 'Skidum', mas não o conhece

MOTIVAÇÃO PARA OS ATAQUES

Nas últimas quarta-feira (9) e quinta-feira (10), pelo menos três carros foram incendiados no Grande Pirambu. Comerciantes fecharam as portas dos estabelecimentos mais cedo e pais foram às pressas buscar os filhos no colégio, a partir do temor instaurado na região.



Dias antes, exatamente em 7 de agosto de 2023, 'Turinga' teria enviado outro áudio orientando integrantes da facção carioca a qual pertence que "ficassem ligeiros" para evitarem atentados na Comunidade Aldeia Santa Rosa e Residencial 'Carandiru'.

Legenda: Turinga negou participar de facção Foto: Reprodução

VEJA TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO NA ÍNTEGRA:

"Os caras tem q ficar ligeiro porque eles vão querer da algum bote, alguma coisa, algum bote que tiver um canto menos preparado, menos esperando...entendeu...por isso os caras tem q ficar na ativa, porque muito gaiato do Santa Rosa desce pra cá pra pega bagulho aqui também... não sabe que que tá com eles neh... e o mano já sabe aí quem é quem...entendeu...ficar ligeiro...vamos despachar a missão pra quando chegar um carro, uma moto, não chega com o peito aberto não... deixa chegar, deixa vir....é melhor cessar os corre ai por hoje, ficar só na ativa ai mesmo...é melhor os cara parar os corre ai, os pivete que estão na ativa ai....ficar ligeiro... porque já passou o dia vendendo, agora a noite tem q ficar ligeiro...se for ficar na ativa tem que ficar ligeiro...minha visão, entendeu irmão...” (sic)

Conforme a investigação da Polícia Civil do Ceará, os ataques foram motivados por uma 'guerra interna' travada quando membros de determinada facção 'rasgaram a camisa' (romperam com o grupo).

A reportagem apurou que “Bê/B” e “Coruja”, moradores do Bairro Pirambu, seriam integrantes com poder de de uma facção carioca e “rasgaram a camisa”, passaram a fazer parte de uma organização criminosa cearense, criada recentemente. “Bê/B” foi identificado como Josué Ferreira Batista Filho e “Coruja” como sendo Lucas Araújo dos Santos. Os dois teriam sido “decretados”, ou seja, que devem ser mortos, pelos integrantes da facção carioca.

PRISÕES

A partir da prisão de outro faccionado, Paulo Anderson Vieira da Silva, detido em posse de armas, balança de precisão e dinheiro em espécie, e com as informações de populares, as autoridades chegaram até 'Turinga'.

O suspeito foi capturado na Praia de Iracema, horas após o ápice dos ataques e com o reforço do policiamento ostensivo no Pirambu.

16 capturados Até a última semana, 16 suspeitos dos ataques foram capturados

Já na delegacia, Francisco Barbosa teve uma crise de asma. A Polícia precisou comprar medicamento, uma 'bombinha' antes de ouvir o depoimento de 'Turinga'.

Desde a semana passada, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Samuel Elânio, considera que "a situação está sob controle" e que "escolas e comércios da região podem funcionar normalmente".