Servidores públicos e universitária são presos por chefiar facção criminosa em Quixeramobim

Dois servidores públicos de Quixeramobim e uma estudante de Direito foram presos, na última quinta-feira (17), suspeitos de traficar drogas e exercer funções de chefia em uma facção criminosa atuante em Quixeramobim. As capturas foram realizadas durante uma operação da Polícia Civil em Fortaleza, Quixeramobim e em outras três cidades do Sertão Central.

Na ofensiva, foram presos e a educadora social Elizabely Patrício Barbosa, de 32 anos; o técnico de enfermagem Lucas da Silva Martins, de 33 anos; e a estudante de Direito Joyce Nogueira da Silva, de 21 anos.

Segundo a Polícia Civil, Elizabely Patrício trabalhava no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município de Quixeramobim e, aproveitando-se do cargo que exercia, realizava tráfico de drogas.

Já Lucas da Silva é apontado como a pessoa que tinha o papel de "braço direito" de uma chefe do bando, conhecida como "Nega". Ela já estava presa e teve um novo mandado de prisão em seu desfavor durante a ação que envolveu 230 agentes da Segurança Pública.

Também foi capturada a estudante de direito Joyce Nogueira da Silva, 21, namorada de um dos chefes do tráfico de drogas na região. Com a prisão do namorado, ela assumiu a função, de acordo com a Polícia Civil.

Operação

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a ação deflagrada pela Delegacia Municipal de Quixeramobim cumpriu 54 mandados de prisão, 50 de busca e apreensão em Quixeramobim, Boa Viagem, Madalena e Quixadá, no Sertão Central, e em Fortaleza. No total, 42 pessoas foram presas, e 12 mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de suspeitos que já estavam recolhidos no sistema prisional do estado.