Rapper Nego Gallo relata que motorista 'jogou' Mercedes contra ele e não prestou socorro

O rapper Nego Gallo postou um vídeo em uma rede social relatando que o motorista de uma Mercedes jogou o carro contra a moto em que ele e a esposa trafegavam, na noite desta quinta-feira (10), em Fortaleza, e não prestou socorro. O acidente aconteceu por volta das 19h15, na Avenida Leste Oeste, no bairro Moura Brasil, segundo o músico.

No vídeo, Nego Gallo aparece com ferimentos e um curativo na região do nariz, no Hospital Dr. Instituto José Frota (IJF), contando sobre o caso. "Estou aqui no IJF. Um cara em uma Mercedes branca jogou o carro em cima de mim e da minha esposa", relata o rapper nas imagens. Com a batida, o capacete do rapper chegou a soltar da cabeça dele.

De acordo com o artista, que apareceu com ferimentos e um curativo na região do nariz, ele estava com a esposa na moto e retornava para casa quando o motorista da Mercedes forçou uma ultrapassagem indevida na avenida.

“Um episódio lamentável que aconteceu ontem [quinta-feira]. Aconteceu na Avenida Leste Oeste, nas proximidades da Igreja Santa Edwiges. Eu retornava com minha esposa do trabalho dela quando um carro, uma Mercedes, começou de forma perigosa forçar uma ultrapassagem. Era horário de pico. O motorista mesmo assim tendo a compreensão do perigo insistiu e jogou de modo deliberado o seu carro contra a moto que eu conduzia”, afirmou.

Depois do incidente, ele recebeu atendimento médico no Hospital Doutor Instituto José Frota (IJF), no Centro da Capital. Segundo o rapper, ele quebrou o nariz e teve outros ferimentos pelo corpo. A esposa também ficou com escoriações, porém já receberam alta médica e estão bem.

“Eu saí no fim da manhã de hoje [sexta-feira] do Instituto José Frota. Estou com nariz quebrado e alguns ferimentos. Minha esposa também está ferida, mas todos nós estamos bem. Ainda não foi possível realizar o boletim de ocorrência, pois foram 14 horas extremamente cansativas e angustiantes. Não sei vai ter alguma resolução por parte das autoridades na verdade nesse momento eu quero estar junto a minha família", disse.

Repercussão

Outro rapper de Fortaleza, Don L, que é amigo de Nego Gallo, se pronunciou sobre o caso em uma rede social. "O Gallo vai ficar bem graças a Deus, 'ta' bastante machucado e vai fazer uma pequena cirurgia no nariz agora mas vai ficar bem", declarou o rapper. De acordo com ele, a esposa de Nego Gallo também está bem.

O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará sobre o caso.

Trabalho reconhecido

Nego Gallo já se apresentou em festivais de músicas de Fortaleza como o Maloca Dragão, Ode ao Mar Atlântico e Férias na P.I.

O trabalho do rapper foi considerado pela Red Bull como um dos 50 melhores álbuns em 2019. Atualmente, trabalha um novo álbum, previsto para ser lançado ainda em 2020.