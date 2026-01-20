Quem é o suspeito de ser um dos 'matadores do Comando Vermelho' na Grande Messejana

Dono de uma extensa ficha criminal, Francisco Joelson Damasceno Passos, o 'JL', foi preso na última semana em Fortaleza, sob suspeita de ser um matador da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). O jovem de 26 anos tem oito passagens na Polícia por homicídio.

No último dia 16 de janeiro, Francisco passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida "como forma de garantir a ordem pública". A defesa de Joelson não foi localizada pela reportagem.

Em um dos documentos que o Diário do Nordeste teve acesso, o Judiciário aponta que o suspeito é autor de "atividade ilícita praticada como modo de vida" e que, se solto, põe "em descrédito todo o sistema de Justiça".

O suspeito foi localizado e detido no bairro Paupina, na Grande Messejana, quando os policiais estavam em posse de informações sobre o último homicídio do qual o alvo teria participado, ocorrido em agosto de 2025. Em poder dele, os policiais afirmam terem encontrado 51 gramas de maconha e uma balança de precisão.

"A ação contou com o apoio de um operador de drone, que auxiliou na localização e monitoramento do alvo. O homem foi conduzido à sede do DHPP, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Além disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que estava em posse de entorpecentes no momento da abordagem policial". SSPDS

EXECUÇÃO EM UM BAR

Dentre as mortes pelas quais Francisco Joelson responde está a de Antônio Lucas da Ponte Dias, o 'Coco Louco'. Ele foi assassinado a tiros no dia 1º de agosto de 2025. Ele e e Adailton Lima dos Santos, conhecido como 'Bolachinha', conversavam em um bar quando foram surpreendidos por homens armados.

'Coco Louco' seria um dos líderes da facção rival 'Tudo Neutro' e responsável pelo tráfico de drogas na Paupina e morreu no local. Adailton foi baleado, mas resistiu aos ferimentos. O ataque foi motivado para "atingir alvos vinculados à facção TDN".

Pelas duas mortes, ele foi denunciado juntamente com Kaylo Wanderson Abreu, o 'Kairo' ou 'Kaio'. A Justiça recebeu a denúncia em dezembro do ano passado e eles viraram réus. A dupla segue à disposição da Justiça cearense.