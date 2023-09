Quadrilha formada por cearenses rouba banco no Pará; três suspeitos são mortos pela Polícia

Uma quadrilha formada por cearenses é suspeita de roubar um banco no Estado do Pará. Uma operação montada pela polícia paraense, em uma zona de mata, terminou com a morte de três suspeitos, na última segunda-feira (11). Um arsenal (que incluía quatro fuzis) e R$ 70 mil em espécie foram apreendidos com o bando.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP) divulgou que Forças de Segurança do Estado estavam desde a última segunda-feira (8) em busca de criminosos que participaram de um roubo a uma agência bancária no Município de Viseu.

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará Em publicação Segundo informações da equipe policial, as diligências estão sendo realizadas ininterruptamente desde o dia da ocorrência. Hoje, uma denúncia apontou onde possivelmente estariam os suspeitos. Com isso, as equipes iniciaram as buscas próximo ao ramal do Padre Josino, onde encontraram os suspeitos em uma área de mata."

No momento em que os policiais se aproximaram de uma casa, de acordo com a SEGUP, "os envolvidos estavam dentro da mata e começaram a atirar contra os agentes de segurança. Houve troca de tiros e três deles vieram a óbito. Outros dois conseguiram fugir para a mata".

A reportagem apurou que pelo menos quatro cearenses, nascidos em Itapipoca e Iguatu, integravam a quadrilha. Os nomes dos suspeitos mortos e dos fugitivos não foram revelados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará.

Um dos suspeitos cearenses responde a processos criminais por organização criminosa, roubo a carro-forte e tráfico de drogas, na Justiça do Ceará. Ele foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de integrar uma quadrilha que planejava roubar um carro-forte em Umirim ou Boa Viagem, em maio de 2018, mas foi interceptada antes do crime.

Legenda: Policiais civis e militares do Pará participaram de operação, em busca da quadrilha, em zona de mata Foto: Divulgação/ SEGUP

Arsenal apreendido com integrantes do 'Novo Cangaço'

Com a quadrilha, a Polícia apreendeu 6 armas de fogo (sendo 4 fuzis e 2 espingardas), mais de 400 munições de grosso calibre, 21 carregadores de armas, explosivos, 2 coletes balísticos, R$ 70 mil em espécie, 8 aparelhos celulares e lanternas.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, definiu a quadrilha como participante do 'Novo Cangaço': "Mais uma vez atuamos com rapidez e eficácia para reprimir a prática criminosa 'Novo Cangaço', que envolve roubo a banco. Passamos mais de um ano sem nenhum registro e agora, estávamos há nove meses sem nenhuma ocorrência até este fato. Mas respondemos rapidamente contra ele, mediante a integração de todas as forças, tecnologias e recursos disponíveis pelo governo para reprimir o crime e mostrar que o Pará está apto para coibir essas ações".

Participaram da operação agentes da Polícia Militar por meio do Grupo de Patrulhamento em Ambiente Rural, Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana, Guarnições do CPRVII e 19ª Companhia Independente de Polícia; ae policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, Delegacia de Viseu, Núcleo de Apoio à Investigação e Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).