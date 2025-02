Homem é preso com porções de crack escondidas em bola de futebol em Sobral, no Ceará

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa quarta-feira (12), em Sobral, no Interior do Ceará, suspeito do crime de tráfico de drogas. Ele foi localizado com porções de crack escondidas em uma bola de futebol.

A prisão ocorreu durante patrulhamento realizado pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) no bairro Sinhá Sabóia. Ao avistar a viatura policial, o homem tentou fugir pelos telhados de casas vizinhas.

O suspeito foi cercado pelos policiais e acabou sendo preso em um quintal. Além da bola de futebol, foram encontrados com o homem uma balança de precisão e oito munições intactas. Na tentativa de fuga, ele tentou se desfazer do celular, mas o aparelho foi apreendido.

Antecedentes por tráfico e roubo

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem possui antecedentes por tráfico de drogas, roubo à pessoa e contravenção penal.

O suspeito e o material apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral, onde ele foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Em seguida, o homem foi colocado à disposição da Justiça.

