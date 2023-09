'Saidinha bancária': criminosos roubam R$ 70 mil de mulher e arma de fogo de PM em Fortaleza

Uma mulher teve R$ 70 mil roubados e um policial militar, uma arma de fogo levada, em uma 'saidinha bancária', no bairro Parangaba, em Fortaleza, na última segunda-feira (11). Os suspeitos de cometer o crime são procurados pela Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) "investiga as circunstâncias de um crime de roubo a pessoa, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), no bairro Parangaba - Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota Na ocasião, duas pessoas subtraíram dinheiro e pertences de uma mulher e uma arma de um homem, em via pública."

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que os dois homens abordaram e roubaram R$ 70 mil da mulher e uma pistola funcional de um integrante da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na Rua 7 de Setembro, na saída de uma agência bancária, por volta de 14h.

Investigações sobre o caso

Segundo a SSPDS, "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e realizou diligências pela área. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 5º Distrito Policial (5º DP), unidade da PC-CE que está à cargo das investigações acerca do caso".

A Pasta reforçou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2948, do 5º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela SSPDS.