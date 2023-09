Assalto a carro-forte, sequestros e mortes de policiais: acusados de atentado em Quixadá vão a júri

Sete anos após um confronto armado em Quixadá, que resultou na morte de três policiais militares, mais dois dos acusados pelo ataque vão a júri popular. O julgamento dos réus Fábio Oliveira Rabelo, o 'Fábio Bombado' e Fábio Jandson Gomes de Sousa, 'Jandson do Feijão' está agendado para acontecer no próximo dia 27 de setembro, a partir das 9h, na 4ª Vara do Júri de Fortaleza.

Os dois são acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em assaltos a carro-forte. No dia 30 de junho de 2016, data do crime, eles e outros nove comparsas teriam entrado em confronto com PMs, ainda fazendo alguns dos militares reféns e deixado um quarto agente ferido na ação criminosa. A defesa dos réus alega que eles são inocentes.

Na ocasião, conforme denúncia do Ministério Público do Ceará, o bando fez uso de armamento de grosso calibre, como fuzis. A reportagem apurou que o júri deve acontecer de forma híbrida, com algumas testemunhas que foram convocadas a depor por videoconferência.

Assuntos relacionados

Talvane Moura, advogado de defesa da dupla, diz que "foram sete anos esperando por este momento para demonstrar a inocência dos defendentes e a grave injustiça realizada neste processo. Para tanto a defesa vai mostrar 15 pontos que demonstram a inocência total dos dois Fábios, desde os exames de DNA, papiloscópico e balísticos que deram todos negativos em relação aos dois. Afora isso, as graves violações a direitos fundamentais".

O processo principal acerca do crime segue em segredo de Justiça

O CRIME

Uma quadrilha fortemente armada, preparada para roubar um carro-forte, foi localizada e começou a ser perseguida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na tarde de 30 de junho de 2016. A perseguição seguiu até o Distrito de Juatama, em Quixadá, quando houve uma intensa troca de tiros.

Três policiais militares foram baleados e não resistiram aos ferimentos: o sargento Francisco Guanabara Filho, o cabo Antônio Joel de Oliveira Pinto e o soldado Antônio Lopes Miranda Filho. Pelo menos dois PMs ficaram feridos e outros dois foram levados pelos criminosos na fuga, em uma viatura da PMCE. Os dois agentes acabaram liberados pela quadrilha, em uma estrada entre Quixadá e Ibaretama.

Na época, o confronto sangrento causou clamor na população cearense e teve repercussão nacional. Associações de policiais e autoridades se manifestaram.

BUSCAS

O então governador Camilo Santana lamentou a ocorrência, solidarizou-se com as famílias e com a tropa e determinou 'uma força-tarefa para atuar imediatamente no cerco em toda a região no sentido de prender cada um dos criminosos para que recebam a punição devida da Justiça'.

FORAM ACUSADOS PELO CRIME

Fábio Oliveira Rabelo, o 'Fábio Bombado',

David William Lazaro, o 'Deivim',

Edneudo Oliveira Silva, o 'Neudo Pipoca'

Fábio Jandson Gomes de Sousa, 'Jandson do Feijão'

Francisco Neuton Barbosa Freire, 'Neuton' ou 'Casquinha'

Aroldo Cabral Sampaio

José Nobre do Nascimento Filho, o 'Zé Filho',

José Massiano Ribeiro, 'Massiano'

Veridiano Rabelo Cabral Júnior

João Victor da Silva, 'Joãozinho' ou 'Vitão'

Jovanny Rodrigues Pinheiro

Talvane Moura advogado de Fábio Oliveira e Fábio Jandson "A defesa aduz ainda que punir é civilizatório, mas punir inocentes, como é o caso dos defendentes, é uma grave tragédia à pessoa humana"

De acordo com a denúncia, ocupantes de um Suzuki Vitara já desembarcaram efetuando inúmeros disparos de arma de fogo de uso restrito, tipo fuzil, contra os policiais militares, e vestidos de coletes à prova de bala, com "armamento com alto poder de destruição, revela a união de desígnios e o animus de provocar as mortes dos policiais militares"

Legenda: Os homens teriam saltado do carro já disparando contra os agentes Foto: Reprodução

MPCE "Todos os integrantes do grupo criminoso contribuíram para o citado enfrentamento e pelos resultados correspondentes, mesmo que não tenham agido diretamente na execução, pois previram, prepararam-se e assumiram o risco pelo evento mais grave"

Em 2021, José Massiano Ribeiro foi sentenciado a cumprir 123 anos de prisão, por integrar organização criminosa, matar os três policiais militares, além de ferir e de fazer outros PMs reféns.

Na sentença, a juíza concluiu que "as consequências dos crimes são gravíssimas, não somente pelo resultado morte de pessoas jovens, mas também porque os desdobramentos dos delitos alcançaram de modo indelével toda a sociedade quixadaense e, em especial, a instituição da Polícia Militar do Estado do Ceará".