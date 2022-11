Policial Militar faz manobra de Heimlich e salva cadeirante de engasgo em Iguatu, no Ceará

Um senhor cadeirante vítima de engasgo foi salvo por um policial militar em uma avenida de Iguatu, no centro sul do Ceará, na tarde desta quarta-feira (23).

Conforme nota da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o soldado estava a caminho do trabalho quando notou algo estranho acontecendo com o homem, que estava parado na Avenida Adil Mendonça, e decidiu verificar a situação.

O agente então se aproximou do cadeirante e perguntou se estava tudo bem, quando a vítima esboçou sinal de que estava engasgado. O homem já estava com a pele avermelhada pela falta de ar.

Para socorrer a vítima, o PM - identificado como soldado Lacerda - realizou a manobra de Heimlich e desengasgou o homem.