Homem morre atropelado por ônibus no terminal da Praça do Sagrado Coração de Jesus, no Centro

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na saída do terminal aberto da Praça do Sagrado Coração de Jesus, no Centro da capital cearense, na tarde de quarta-feira (23).

A vítima é do sexo masculino e ainda não foi identificada, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso, registrado como "homicídio culposo no trânsito"

O condutor do veículo permaneceu no local e chamou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.



O motorista se apresentou no 34º Distrito Policial, onde o caso segue em investigação.

Imagens de câmeras solicitadas

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) lamentou a morte do homem e informou levantar informações com a empresa do

"A Etufor esclarece que irá solicitar as imagens à empresa para verificar as condições do acidente envolvendo o veículo da linha 650 - Messejana/Centro/BR Nova/Expresso. As informações serão verificadas pela perícia", declarou a Etufor em comunicado. .

Novo terminal aberto de Integração

A Prefeitura de Fortaleza entregou, no dia 28 de outubro, o terminal na Praça Sagrado Coração de Jesus restaurado após grande reforma.

A requalificação contemplou a construção de uma plataforma ampla e acessível para embarque e desembarque, coberta por estrutura metálica, bem como com faixa de pedestres em nível, facilitando o deslocamento entre as plataformas e os passeios existentes, além de implantação de semáforo com tempo de travessia para pedestres.