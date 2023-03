Polícia prende trio suspeito de assassinar jovem em frente ao Centro Pop no bairro Damas

Três homens foram presos por suspeita de participação no homicídio de um jovem de 19 anos em frente ao Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) do bairro Damas, em Fortaleza, nesta terça-feira (28). Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o trio foi autuado em flagrante por homicídio consumado e tentado.

Na ocasião, outras três pessoas ficaram feridas pelos disparos realizados pelos suspeitos. O caso segue em investigação 5ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) da PC-CE.

Detidos

Os capturados são Carlos Henrique Menezes da Silva (43), provável o mandante do crime e com antecedentes por receptação; Francisco José Aires da Silva (36), com passagens por crime de trânsito; e Daniel Pereira dos Santos (35), o executor do assassinato.

A Polícia apreendeu, com Carlos Henrique, uma balança de precisão e sacos plásticos utilizados para armazenas cocaína. Foram achadas 16 trouxinhas de cocaína junto aos criminosos.

Um carro, uma motocicleta e quatro aparelhos celulares também foram apreendidos e levados à sede da DHPP.

O caso

O Sistema Verdes Mares apurou que o suspeito chegou ao local em uma motocicleta e estava sozinho. A vítima estava sentada na calçada, fora do Centro Pop, quando foi surpreendida. Para fugir, o jovem correu para dentro do equipamento público. Os disparos que o vitimaram acabaram atingindo outras duas pessoas, dentre elas, um idoso de 62 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Mateus não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já os feridos — um deles, o porteiro do estabelecimento, que foi baleado no joelho — foram socorridos e encaminhados para hospitais.

