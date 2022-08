Polícia prende três suspeitos de comandar ações criminosas e apreende armas enterradas

Três homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira (10), em Beberibe, no litoral leste do Ceará, suspeitos de comandar ações criminosas no município. Com eles, a polícia apreendeu drogas e armas de fogo que estavam enterradas.

Entre os detidos está Francisco Chagas de Arruda, 43 anos, conhecido como "Chaguinha", com passagens por receptação e crime de trânsito. Ele é suspeito de chefiar um grupo criminoso na localidade e seria envolvido em ameaças contra moradores.

Além dele, foram presos Marcio Gleilson da Silva Gomes, 27 anos, com antecedente por posse irregular de arma de fogo; e Rafael Batista do Nascimento, 25, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os três, que já eram investigados pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento em disputas entre grupos criminosos, foram localizados por policiais militares da Companhia de Operações de Divisa (COD) na região conhecida por Serra do Félix.

Apreensão

Durante a ofensiva, os policiais encontraram três armas artesanais enterradas em um compartimento de terra batida. Além das espingardas, foram apreendidas um revólver calibre 38, 15 munições do mesmo tipo, celulares, 29 papelotes de cocaína, 21 papelotes de crack e uma trouxinha de maconha.

Também foram apreendidos dinheiro em espécie e cadernos contendo anotações sobre o tráfico de drogas.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Beberibe, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A investigação continua para saber se eles possuem participações em outros crimes.