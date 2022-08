Duas pessoas são presas por manter em cativeiro animais silvestres em Fortaleza e Maracanaú

Duas pessoas foram presas em flagrante, nesta quarta-feira (10), por manter em cativeiro diversos animais silvestres no município de Maracanaú e no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

Os suspeitos foram conduzimos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) em uma ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Animais mantidos em cativeiro

De acordo com a delegada Maria Carolina Barreira, da delegacia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), diversos pássaros como papa-capim, corrupião, bigodeiro, galo de campina, papagaio, periquito, tucano e três cágados e peba foram resgatados.

Ainda conforme a delegada, os animais foram encaminhados ao Instituto Pró-Silvestre, em Fortaleza, e estão sob cuidados de biólogos e médicos veterinários, que irão analisar a possibilidade de crimes de maus-tratos.

Há ainda a suspeita de que as pessoas autuadas em flagrante também cometiam o comércio ilegal dos animais silvestres.

Pena dos crimes contra a fauna

Dos crimes contra a fauna, segundo o art. 29 da Lei nº 9.605, é aplicada uma pena com detenção de seis meses a um ano, e multa a quem matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Como denunciar crimes ambientais

