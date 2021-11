Polícia Militar do Ceará deflagra operação para reforçar segurança e coibir crimes violentos

A Operação Ocupação foi deflagrada nesta sexta-feira (26) pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), com o objetivo de intensificar as ações de segurança nas ruas e prevenir crimes violentos e delitos em áreas mais perigosas.

Até o próximo domingo (28), o efetivo de policiais será aumentado em todas as Áreas de Segurança Integrada (AIS) do estado, principalmente onde há uma demanda mais latente.

Segundo explica o coronel Márcio Oliveira, comandante-geral da PMCE, foi realizado um "mapeamento criminal" no intuito de identificar pontos.

"É um reforço operacional para melhora as ações preventivas e repressivas, com todas as tropas disponíveis, principalmente as motorizadas, visando prevenir crimes como homicídios", pontuou.

O coronel pontua ainda que essa suplementação no efetivo visa "apreender mais armas e drogas, retirar pessoas com mandados de prisão das ruas e levar segurança à população, coibindo todo tipo de crime".

Efetivos

Participam da Operação o efetivo do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).