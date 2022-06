Polícia encerra rinha de galo, resgata 100 animais e captura suspeito em Itapajé

Policiais militares encerraram uma rinha de galo, em Itapajé, no Ceará. Conforme a PM, os agentes chegaram ao local por meio de uma denúncia. A ocorrência se deu nesse sábado (11), e 100 galos foram resgatados. Os animais eram mantidos em condição de maus-tratos.

Um homem foi detido e apresentado à delegacia da Cidade. O suspeito de promover a rinha foi identificado como José Fabiano Chaves Gomes, de 55 anos. Ele se apresentou como proprietário do local e dos animais.

A Polícia informou que foi dada voz de prisão e o suspeito conduzido até a Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para investigar o crime ambiental. Já as aves foram encaminhadas para o Instituto Municipal de Meio Ambiente.

APREENSÃO

Os PMs observaram uma movimentação intensa de pessoas manejando galos e equipamentos. No local, os militares ainda apreenderam agulhas, bicos de ferro, tesouras, esporas, facas, linhas, medicações, seringas e outros materiais usados em rinha de galo.

"No ambiente, os policiais avistaram cinco indivíduos ao redor de um tambor utilizado para arena de combate das aves. Diante da quantidade de aves no local, também foi solicitado apoio do Demutran de Itapajé e do secretária de Infraestrutura da Cidade", disse o órgão.

A PM ressalta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental.