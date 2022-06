Suspeitos de furtar fios e cabos de trânsito em Fortaleza são presos em flagrante

Dois suspeitos de furtar fios e cabos de trânsito, no bairro Parangaba, em Fortaleza, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na madrugada deste sábado (11), após serem visualizados por câmeras do sistema de videomonitoramento da Capital.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), policiais civis da 5º DP (Parangaba) contaram com apoio de agentes do Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (CTAFOR) para chegar aos suspeitos.

Lucas Henrique Tavares da Silva, de 22 anos, e Paulo Jefferson do Nascimento, 35, foram detidos em flagrante, na posse de um alicate e de vários metros de cabos furtados. A dupla já possuía antecedentes criminais por furto.

Lucas e Paulo foram conduzidos para o 30º Distrito Policial, unidade plantonista da PC-CE na área, onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado.

Após a realização dos procedimentos, a dupla foi encaminhada para uma unidade do sistema prisional, onde encontram-se à disposição do Poder Judiciário. O 5º DP irá dar sequências nas investigações para identificar outras pessoas envolvidas no crime, segundo a SSPDS.

Foto: Divulgação/ SSPDS

A Secretaria ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-2948, o número do 5º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

Legenda: Suspeitos foram presos na posse de um alicate e de vários metros de cabos furtados Foto: Divulgação/ SSPDS