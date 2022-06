Criminosos com farda estudantil assaltam vigilante de escola no Ceará

Dois assaltantes vestidos com farda escolar renderam um vigilante da Escola Elza Goersh, em Forquilha, no interior do Ceará e levaram a arma e o colete dele. O assalto aconteceu na noite dessa quarta-feira (8).

Em vídeos, é possível ver os indivíduos andando com cadernos e, momentos depois, apontando armas para roubar o trabalhador, que entrega tudo e fica com as mãos na cabeça.

A Secretaria da Educação (Seduc) informou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O). O colégio teve apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil e da Guarda Municipal. As aulas da instituição seguem normalmente.