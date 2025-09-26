Polícia cumpre mandados de prisão contra facção de origem carioca no Ceará
Operação acontece em Aracati, Beberibe, Fortaleza e Itaitinga
A Polícia Civil iniciou, nas primeiras horas desta sexta-feira (26), a Operação Nocaute VIII, com foco no combate a um grupo criminoso de origem carioca que atua no Ceará. Estão sendo cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias.
Até o começo da manhã, a operação resultou em prisões e apreensão de armas. Em Fortaleza, as ações se concentram nos bairros Conjunto Ceará, Jangurussu e Planalto Ayrton Senna.
Além disso, há diligências nos municípios de Beberibe, Aracati e Itaitinga.
Coordenação de operação
A ofensiva, coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), ocorre de forma simultânea em diferentes pontos da Região Metropolitana e do interior.
A corporação informou que mais detalhes sobre os resultados da Nocaute VIII serão divulgados ao longo do dia.