Polícia conduz grupo e apreende jet skis durante aglomeração em açude de Icó

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), prendeu, nesse sábado (27), um grupo de cerca de 20 pessoas que provocou aglomeração e estava com jet skis em um açude em Icó, na região Centro-Sul do Ceará. A ação descumpre os decretos estadual e municipal, que visam a conter o avanço da Covid-19 no Estado.

A composição policial se dirigiu, por volta das 17h30, ao açude do Distrito de Lima Campos, na zona rural do município. Aglomerados, os envolvidos foram flagrados consumindo bebidas alcoólicas ao redor de um paredão de som e, também, pilotando jet skis, como são conhecidas as motos aquáticas.

Foi dada voz de prisão ao grupo, o qual foi conduzido à Delegacia Regional de Icó. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra os envolvidos. Além disso, foi registrado um Boletim de Ocorrência Circunstaciado (BOC) em desfavor de uma adolescente.

Além disso, foram apreendidos três jetskis. As pessoas e os materiais ficaram à disposição das autoridades para as providências cabíveis serem tomadas.