Polícia Civil apreende último suspeito na morte do escrivão em Caucaia

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta terça-feira (22), pela Polícia Civil em Caucaia. O menor é suspeito de envolvimento na morte do escrivão Edson Macedo, 41, ocorrido na mesma cidade no último dia 8 de janeiro. Este já é o nono suspeito capturado. Um deles morreu em confronto com policiais ao reagir à prisão.

O suspeito foi localizado com um mandado de busca e apreensão e encaminhado à sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Com a prisão do adolescente, a PC-CE afirma ter apreendido todos os suspeitos no crime contra o escrivão. Outros três suspeitos também são adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos.

O escrivão Edson Macedo, foi morto com, pelo menos, 15 tiros, sendo 13 na cabeça. Após o agente da Polícia Civil interrogar criminosos que haviam invadido sua propriedade, no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia.

