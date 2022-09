Polícia chegou a suspeito de matar duas adolescentes em Fortaleza a partir de número do telefone

Um suspeito de matar duas adolescentes (de 14 e 16 anos), em Fortaleza, devido a uma rivalidade entre facções criminosas, foi identificado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) a partir do número de um telefone. A prisão em flagrante de Matheus Bezerra da Costa, 19, foi convertida em prisão preventiva, pela Justiça Estadual, na última terça-feira (20).

A investigação da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se iniciou após o achado de cadáver de duas jovens (identidades preservadas), em um loteamento no bairro Mondubim, na Capital, no último domingo (18). Os familiares das vítimas foram encontrados e confirmaram as identificações.

Uma familiar da adolescente de 14 anos apontou um amigo dela - também menor de idade - que poderia ter informações sobre o que aconteceu com as jovens. Policiais civis se deslocaram até a residência do adolescente e encontraram a "pista" que precisavam.

O amigo da vítima tentou entrar em contato com ela na noite do último sábado (17) e fez uma chamada de vídeo. Para a sua surpresa, um homem apareceu na imagem e pediu para ele enviar um vídeo que provasse que as adolescentes moravam em uma região pertencente a uma facção cearense, para liberá-las.

O adolescente atendeu o pedido do criminoso e enviou um vídeo para um número de celular. Entretanto, ele foi enganado. Os criminosos pertenciam a uma facção carioca - rival do grupo cearense - e, ao receberem a informação, decidiram matá-las, aos tiros.

Mas o número cedido pelos assassinos, para enviar o vídeo, pertencia a Matheus da Costa. Os investigadores se deslocaram para a sua residência, no bairro Itaperi, e o prenderam em flagrante. Com ele, foram apreendidas pequenas quantidades de maconha, crack e cocaína, uma balança de precisão e um revólver calibre 38, que teria sido utilizado no duplo homicídio.

Em depoimento à Polícia Civil, Matheus confessou ter participado do crime e detalhou que ele e amigos estranharam a presença das meninas na região e, por isso, decidiram abordá-las. As jovens foram levadas a um matagal, para serem senteciadas e mortas com disparos de armas de fogo no rosto.

Justiça decreta prisão preventiva

Em audiência de custódia realizada na manhã da última terça-feira (20), a 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante de Matheus Bezerra da Costa, pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e tráfico de drogas, em prisão preventiva.

O juiz Cláudio Augusto Marques de Sales considerou que as suspeitas sobre Matheus são graves. "Firmei convencimento de que, na espécie, se faz presente, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar do autuado, para preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta da sua conduta, que evidencia a sua periculosidade, circunstância apta a fundamentar a decretação da sua prisão preventiva, pois a restituição da sua liberdade, mesmo depois de terem sido apanhado em flagrante delito de extrema gravidade, servirá de estimulado à prática de novos delitos", concluiu.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil