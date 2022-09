Saiba como quadrilha interestadual desviou carga de placas solares avaliada em R$ 600 mil no Ceará

O aprofundamento de uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre o desvio de uma carga de placas de energia solar avaliada em R$ 600 mil chegou a uma quadrilha interestadual, especializada em receptação. Dez suspeitos foram indiciados por participação no crime, entre eles um policial civil da Paraíba.

A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) elucidou como se deu o desvio de 715 placas solares e individualizou a participação de cada suspeito. O Inquérito Policial foi concluído e remetido à Justiça Estadual, na última sexta-feira (16).

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o desvio das placas ocorreu quando o motorista Crisnito Pereira Brandão - contratado para receber o material no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante (Região Metropolitana de Fortaleza), no dia 28 de julho deste ano, e entregar em Imperatriz, no Estado do Maranhão - mudou a sua rota e forjou um assalto.

Crisnito registrou um Boletim de Ocorrência por roubo em uma delegacia da Polícia Civil do Maranhão, mas, segundo as investigações da Polícia cearense, ele nunca esteve com a carga naquele Estado. O motorista já era suspeito de subtrair outras duas cargas, nos valores de R$ 11 mil e R$ 118 mil.

O principal contato de Crisnito era Olavo Cirilo da Costa, conhecido como 'Cabeça Branca', que atuaria como o intermediador da quadrilha, responsável por ligar o motorista aos receptadores das cargas roubadas. Ele foi detido em decorrência de uma mandado de prisão preventiva, no Município de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, em 27 de agosto deste ano.

Policial civil entre os receptadores

A prisão de Olavo Cirilo levou a Polícia Civil aos outros integrantes da quadrilha. A partir da extração de dados telemáticos, o chefe do esquema criminoso foi identificado como Otacílio da Silva, que já respondia a um furto qualificado com abuso de confiança ou mediante fraude, devido à subtração de uma carga de milho avaliada em R$ 43 mil, em Bom Jesus, no Piauí, em junho deste ano.

Policiais civis tentaram cumprir um mandado de prisão contra Otacílio, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 30 de agosto último, mas o suspeito não foi localizado.

No dia seguinte, entretanto, a DRFVC prendeu três irmãos, Eduardo Pires de Almeida Júnior, Dhiego Pires de Almeida e Geam Charles Pires, que teriam pago R$ 50 mil a Olavo para receberem, em Juru, na Paraíba, parte da carga de painéis solares desviada no Ceará (cerca de 161 unidades).

Dhiego é proprietário de uma empresa de venda e instalação de placas de energia solar, naquele Município, e ainda teria repassado 60 placas para outro empresário da região, identificado como Renato Eneas de Souza.

A maior parte da carga de placas solares (554 unidades) estava na posse de Marcelo Justino de Medeiros e de José Geraldo Alves Araújo, que foram encarregados de conseguirem outro comprador.

A Polícia cearense seguiu o fio até chegar ao escrivão da Polícia Civil da Paraíba (PC-PB) Marcelo da Silva Paiva, que também é proprietário de uma empresa de energia solar, em Guarabira, naquele Estado. O suspeito não estava na empresa, mas depois se apresentou a uma delegacia. Toda a carga desviada foi recuperada.

Confira os indiciados e os crimes:

Otacílio da Silva: organização criminosa, estelionato, receptação, falsidade ideológica e comunicação falsa de crime;

Crisnito Pereira Brandão: organização criminosa, estelionato, receptação, falsidade ideológica e comunicação falsa de crime;

Olavo Cirilo da Costa: organização criminosa e receptação;

José Geraldo Alves Araújo: organização criminosa e receptação;

Marcelo Justino Medeiros: organização criminosa e receptação;

Eduardo Pires de Almeida Junior: organização criminosa e receptação;

Dhiego Pires de Almeida: organização criminosa e receptação;

Geam Charles Pires: organização criminosa e receptação;

Renato Eneas de Souza: receptação;

Marcelo da Silva Paiva: receptação.