Polícia apreende veículos e imóveis de chefe de facção que figurava entre mais procurados do Ceará

Uma ação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou no sequestro de bens de luxo atrelados a Paulo Diego da Silva Araújo, o "Dino", 39 anos, chefe de uma facção criminosa paulista, preso em maio deste ano em São Paulo.

Também conhecido como "Universitário", o criminoso figurava na lista dos homens mais procurados do Ceará, com recompensa de R$ 7 mil para quem entregasse o paradeiro dele.

Além do tráfico de drogas, Paulo Diego tinha ligação com os ataques criminosos a bens públicos privados realizados em 2018 e 2019 e era o principal suspeito de pôr um carro-bomba próximo à Assembleia Legislativa do Ceará (Alce) em 5 de abril de 2016.

Conforme o delegado Wilson Camelo, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da PCCE, o núcleo de Inteligência identificou imóveis e veículos adquiridos, em atividades típicas de lavagem de dinheiro com recursos oriundos do tráfico de drogas.

Após identificarem os bens, as autoridades entraram com representação por medida cautelar de sequestro, a qual foi deferida de forma muito célere, aponta o delegado.

Bens apreendidos

Foto: divulgação/PCCE

Entre os imóveis apreendidos, está uma propriedade em Fortaleza, com bairro não divulgado. Fora da Capital, foram sequestradas uma casa em condomínio fechado no Eusébio, avaliada em R$ 650 mil e uma de veraneio, na Praia do Presídio, em Aquiraz, cujo valor está na mesma faixa ou superior.

Segundo o delegado, alguns dos bens estavam alugados — a postura era justamente para dar "aparência de licitude" ao patrimônio. "A aquisição desses bens foi por meio das atividades de tráfico de drogas que ele vinha praticando", ressalta Camelo.

Legenda: Carros de alto padrão estão entre os bens de "Dino" sequestrados Foto: divulgação/PCCE

Já entre veículos, há pelo menos dez, com carros de alto padrão, caminhões e até um micro-ônibus. Alguns deles estavam registrados sob nomes de laranjas ou sob nome falso usado pelo criminoso em território paulista.

Segundo Marciliano Ribeiro, diretor-adjunto do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), da PCCE, a ação se deu conforme orientação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no sentido de trabalhar o patrimônio de pessoas investigadas e presas.

Legenda: Alguns dos veículos estavam registrados sob nome de laranjas ou identidade falsa do preso Foto: divulgação/PCCE

Dessa forma, pontua o diretor-adjunto, a Pasta promove desmantelamento do patrimônio de criminosos, com intuito de enfraquecer as facções atuantes no Estado.