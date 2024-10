Polícia apreende cocaína escondida em carro transportado em caminhão-cegonha, no Cariri

Uma carga com 51 quilos de cocaína foi apreendida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa terça-feira (15), em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. A droga estava escondida em um veículo que era transportado por um caminhão-cegonha.

Após uma denúncia anônima, equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte se deslocaram até um posto de combustíveis onde estava o veículo, oriundo de São Bernardo dos Campos, no estado de São Paulo.

50 tabletes

A ação contou com o apoio de um cão farejador, que localizou a droga escondida no painel do automóvel. As equipes retiraram de dentro do automóvel 50 tabletes de cocaína.

Toda a droga e o motorista do caminhão-cegonha foram conduzidos para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O homem foi ouvido e prestou esclarecimentos. As investigações continuam para localizar e capturar os suspeitos do crime.