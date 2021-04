Polícia apreende carga com 34 tabletes de maconha em ônibus a caminho de Quixelô

A Polícia Militar do Ceará apreendeu, na manhã desta segunda-feira (5), uma carga com 34 tabletes de maconha em um ônibus a caminho de Quixelô, na região Centro-Sul do Estado. Duas pessoas foram capturadas.

Agentes da Força Tática e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da 3ª Companhia Independente do Comando de Policiamento da Região Sul do Estado (3ª CIPM), abordaram o veículo, que vinha de São Paulo, na BR-116. Dois indivíduos estavam transportando 25 kg do entorpecente, divididos em 34 tabletes de drogas.

Informações obtidas pelo tenente-coronel Lucivandro Rodrigues, comandante da 3ª CIPM, indicam que a carga seria utilizada para prover abastecimento de pontos de tráfico em Quixelô e Iguatu.

Os suspeitos, um adulto e um adolescente, foram encaminhados à Delegacia Regional de Brejo Santo e serão autuados, nas devidas formas estabelecidas por lei, por tráfico interestadual de drogas.