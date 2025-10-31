Números são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal; cidades estão em situação crítica no quesito emprego e renda
Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)
A maioria dos profetas e profetisas está otimista com um inverno de chuvas entre média e acima da média e com precipitações se estendendo até junho
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
O falecimento foi divulgado pelo filho dele, o deputado estadual Agenor Neto (MDB)
Homem foi abordado por dois homens em uma canoa e teve todo o valor apurado com a venda de peixes roubado
O vice-prefeito se exaltou ao pedir "pela ordem" ao presidente interino, mesmo sem ser parlamentar. Franculeno rebateu pedindo "respeito"
Repasse da verba do Ministério da Saúde para o pagamento do piso está previsto para o dia 21 deste mês
As cidades abriram 778 novas vagas em creches e pré-escolas