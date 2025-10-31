Diário do Nordeste
Quixelô e Ipaumirim são as piores cidades do Ceará em desenvolvimento municipal; veja lista

Números são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal; cidades estão em situação crítica no quesito emprego e renda

Paloma Vargas 13 de Maio de 2025
Mãos sendo lavadas em pia na cor branca para matéria sobre aumento na conta de água e esgoto em nove municípios do Ceará

Ceará

Nove municípios do Ceará terão aumento nas tarifas de água e esgoto; saiba quais

Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)

Redação 24 de Abril de 2025
Foto dos Encontros dos Profetas da Chuva

Ceará

Profetas da chuva indicam bom inverno com fortes precipitações no Ceará nos próximos meses

A maioria dos profetas e profetisas está otimista com um inverno de chuvas entre média e acima da média e com precipitações se estendendo até junho

Matheus Facundo 11 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Quixelô?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Quixelô?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
José Ilo Alves Dantas. Ex-deputado estadual José Ilo Dantas morre aos 81 anos em Fortaleza

PontoPoder

Ex-deputado estadual José Ilo Dantas morre aos 81 anos em Fortaleza

O falecimento foi divulgado pelo filho dele, o deputado estadual Agenor Neto (MDB)

Redação 06 de Dezembro de 2023
Açude Orós

Segurança

Pescador é assaltado durante travessia pelo açude Orós, no Ceará, e perde quase R$ 3 mil

Homem foi abordado por dois homens em uma canoa e teve todo o valor apurado com a venda de peixes roubado

Redação 05 de Dezembro de 2023
Câmara Municipal de Quixelô

PontoPoder

Vice-prefeito de Quixelô bate-boca com presidente da Câmara durante votação do piso da Enfermagem

O vice-prefeito se exaltou ao pedir "pela ordem" ao presidente interino, mesmo sem ser parlamentar. Franculeno rebateu pedindo "respeito"

Alessandra Castro 20 de Setembro de 2023
enfermagem

PontoPoder

Piso da enfermagem: prefeituras no Ceará aceleram aprovação do piso para não perder prazo de recurso

Repasse da verba do Ministério da Saúde para o pagamento do piso está previsto para o dia 21 deste mês

Alessandra Castro 18 de Setembro de 2023
creche

PontoPoder

MEC envia mais de R$ 4 milhões para 11 municípios do Ceará por novas matrículas na Educação Infantil

As cidades abriram 778 novas vagas em creches e pré-escolas

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
