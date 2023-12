Pescador é assaltado durante travessia pelo açude Orós, no Ceará, e perde quase R$ 3 mil

Um pescador de Quixelô, no interior do Ceará, foi assaltado enquanto navegava pelo açude Orós, no Centro-sul do Estado, nesta segunda-feira (4). Após a ação criminosa, a vítima ficou à deriva no reservatório.

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, o pescador faz a travessia todo começo de semana para deixar o pescado em um mercado de peixes às margens do açude, na localidade de Orós. Ao retornar para casa, na zona rural de Quixelô, foi abordado por dois homens em uma canoa motorizada, que chegaram atirando e anunciaram o assalto.

O pescador teve a quantia de R$ 2.900 roubada. O valor era o apurado com a venda de peixes dele e de outros pescadores da região.

Os criminosos ainda pegaram o celular da vítima e a chave da embarcação e jogaram no açude, impedindo que o homem deixasse o local ou acionasse as autoridades. O pescador ficou cerca de 15 minutos à deriva e foi resgatado por outro profissional que passava pelo local.

Moradores locais relataram ser a primeira vez que um crime desta natureza acontece na região. Apesar disso, a vítima não quis registrar Boletim de Ocorrência.

Polícia Civil orienta sobre o registro de BO

O delegado do município de Iguatu, Wesley Alves, disse ao Sistema Verdes Mares que o caso pode ser investigado mesmo sem o registro formal, mas a elucidação do crime é dificultada nessas circunstâncias. A orientação, segundo ele, é que a população procure a Polícia para denunciar qualquer tipo de crime.

"O certo é procurar a polícia. Ninguém melhor do que a vítima para dizer como foi o ocorrido e as características do infrator", disse o delegado.