PM é preso por agressão e homofobia contra mulheres durante festa de Carnaval no interior do CE

Um cabo da Polícia Militar do Ceará foi preso suspeito de agressão e ofensas homofóbicas contra duas mulheres durante uma festa de Carnaval no município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, na noite do último domingo (11). O homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi liberado após audiência de custódia, mas deve cumprir medidas cautelares.

Conforme apuração da TV Verdes Mares, as mulheres estavam em grupo quando o policial de folga se aproximou de uma delas e tentou agarrá-la. A mulher o repeliu, mas ele fez uma nova investida. Para defender a amiga, outra mulher chegou a puxar a camisa dele. Em resposta, o homem deu um soco nela.

A vítima foi machucada na boca e teve ferimentos no joelho. Durante a agressão, as vítimas também o acusaram de insultos homofóbicos.

Em vídeo gravado durante a prisão, uma das mulheres questiona porque a mão do cabo está sangrando: "não foi por que você deu um soco na cara de uma mulher?". Ele responde lambendo o ferimento.

A PMCE informou que uma equipe foi acionada para a ocorrência e levou o policial em flagrante para a Delegacia Municipal de São Benedito.

Lá, ele foi autuado com base no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal) e artigo 2-A da Lei de Preconceito de Raça ou de Cor, já que a homofobia é equiparada à injúria racial.

Na manhã da segunda-feira (12), em audiência de custódia, o cabo obteve a liberdade com aplicação de medidas cautelares, conforme decisão do juiz. Entre elas, estão não se aproximar das vítimas nem participar de festas onde haja o consumo de bebida alcoólica.

Apoio às vítimas

Durante a ocorrência, segundo a PMCE, as vítimas foram acolhidas por equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) que também estava de serviço na Operação Carnaval 2024.

Em nota, a corporação frisa que “não compactua com condutas ilícitas e faz cumprir rigorosamente as normas legais, sem deixar de respeitar, naturalmente, os princípios da inocência, contraditório e ampla defesa”.