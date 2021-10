PM contratado por colombiano para cobrar dívida é preso por tentativa de homicídio na Praia do Futuro

Um policial militar foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após uma tentativa de homicídio, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. O soldado foi autuado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (18).

A reportagem apurou, com fontes ligadas à investigação, que o soldado preso é Jonas Deyweson Oliveira, que teria sido contratado por um criminoso de origem colombiana para cobrar uma dívida, quando se desentendeu e atirou contra um homem. A vítima já vinha recebendo ameaças do colombiano.

De acordo com a CGD, policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) patrulhavam pela região quando receberam uma denúncia de disparos de arma de fogo.

A composição se deslocou para o local, encontrou uma pessoa lesionada e saiu em perseguição ao suspeito, até capturá-lo. O soldado foi levado à Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da CGD, e autuado pelo crime de tentativa de homicídio, na manhã de terça (19).

Questionada sobre a ocorrência envolvendo um policial militar, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) alegou que a demanda seria respondida pela CGD.

Outro PM é preso por falsificação

Outro soldado da Polícia Militar também foi autuado em flagrante pela DAI na última terça-feira (19). O policial foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso. A identidade do PM não foi revelada.

Segundo a PRF, o suspeito estava na posse de um veículo Hyundai HB20, de cor branca, "clonado" - que havia sido roubado em abril de 2016 em Salvador (BA) e estava com outras placas. A abordagem ocorreu no Km 20 da BR-116, em Itaitinga.

A CGD informou, em nota, que "a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) segue realizando os trabalhos nos inquéritos policiais instaurados para apurar os fatos e a motivação dos crimes. Estão sendo tomados depoimentos de testemunhas. Os policiais militares foram conduzidos ao presídio militar. Além das providências adotadas, a Controladoria determinou a imediata instauração dos procedimentos disciplinares para devida apuração dos casos na seara administrativa".