PF cumpre mandados de busca e apreensão no Ceará contra suspeitos de fraudar o INSS

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (11), no Ceará, dez mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que adquire ou falsifica documentos como RG, CPF e certidões de nascimento para criar perfis falsos e obter benefícios previdenciários ilícitos.

A estimativa da PF é de que o grupo tenha causado um prejuízo de ao menos R$ 6,6 milhões aos cofres públicos. Contudo, a permanência da atuação dos suspeitos poderia acarretar um rombo superior a R$ 1 bilhão.

Os mandados referentes à operação Papili são cumpridos por 110 policiais federais em Pindoretama, Cascavel e Itaiçaba. Não foram divulgados os nomes dos investigados.

Entenda o crime

De acordo com a Polícia Federal, uma troca de informações entre o Núcleo Regional de Inteligência e a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista apontou indícios de que a organização criminosa investigada detém até 150 cartões magnéticos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que são sacados mensalmente.

Além disso, a investigação apontou uma "atuação intensa" do grupo para obter benefícios fraudulentos do Amparo Social ao Idoso e a prática de outros crimes, como ameaças e homicídios, para acobertar e assegurar a impunidade dos atos.

Estão sendo investigados crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. As penas são de até 30 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir do material apreendido na operação.

Operação Papili

O nome da operação, segundo a PF, remete ao nome dado pelos investigados aos cartões magnéticos, que são as provas das fraudes. As investigações continuam, com análise do material apreendido e fluxo financeiro dos suspeitos.