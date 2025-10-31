Diário do Nordeste
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
emendas, pec 66, marcha, cnm, ceará, prefeitos cearenses

PontoPoder

Prefeitos do Ceará fazem peregrinação em Brasília para buscar recursos e estreitar laços políticos

PEC que muda regras de parcelamento de dívidas e precatórios das prefeituras também fez parte da programação

Ingrid Campos 23 de Maio de 2025
Fachada de uma Unidade de Pronto Atendimento

Ceará

Médicos denunciam atraso salarial em pelo menos 10 municípios do Ceará; confira locais

Em Caucaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza, profissionais entraram em greve devido à falta de pagamento. Prestação de serviços de anestesiologistas no IJF, em Fortaleza, também pode parar

Gabriela Custódio 27 de Janeiro de 2025
Polícia Federal, operação, Itaiçaba, baú literário, educação, PF

PontoPoder

PF cumpre mandados em quatro cidades do Ceará em investigação sobre desvios de verbas em Itaiçaba

O caso já havia sido objeto de processo administrativo na Câmara Municipal de Itaiçaba

Ingrid Campos 06 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Itaiçaba?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Itaiçaba?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Nilson Lima

PontoPoder

Show de Mara Pavanelly, obras e baú literário: vice-prefeito de Itaiçaba volta à mira de vereadores

Denúncia foi aceita na Câmara Municipal em meio a clima de instabilidade política na cidade

Ingrid Campos 08 de Maio de 2024
Imagem mostra a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itaiçaba na sessão de julgamento da cassação do vice-prefeito. Há quatro vereadores enquadrados na foto, atrás de uma bancada e à frente de bandeiras do Brasil e de uma placa do Legislativo. Da esquerda para a direita há um homem de camisa rosa, que fala ao microfone; uma mulher de camisa azul escura; um homem de camisa branca, identificado como o presidente da Casa, Antoniel Holanda; e uma mulher de camisa listrada nas cores branca e preta.

PontoPoder

Câmara de Itaiçaba arquiva processo contra vice-prefeito por susposto superfaturamento na Educação

O processo foi protocolado na Câmara durante o governo interino de Iranilson Lima (PP) na Prefeitura, em substituição a Frank Gomes (PDT)

Ingrid Campos 25 de Janeiro de 2024
Urna

PontoPoder

Divórcio nas prefeituras: prefeitos e vices rompidos preparam candidaturas opostas no Ceará em 2024

No primeiro mês de 2024, o acirramento entre gestores ganhou mais fôlego, adiantando uma dinâmica que deve se intensificar a partir do período de campanha

Ingrid Campos 22 de Janeiro de 2024
Itaiçaba

PontoPoder

Prefeito de Itaiçaba suspende concurso público após detectar possíveis irregularidades; entenda

A decisão veio diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, riscos que podem ser revertidos a essa altura

Ingrid Campos 11 de Janeiro de 2024
