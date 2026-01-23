Pessoa morre em colisão frontal entre dois veículos em Caucaia

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, nesta sexta-feira (23), em uma colisão envolvendo dois veículos na CE-085, em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os carros teriam colidido frontalmente quando trafegavam pelo quilômetro 26 da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito de uma das vítimas.

Veja também Segurança Idoso é investigado por abusar de crianças em Juazeiro do Norte; suspeito era 'amigo da família' Segurança Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

A outra sobreviveu ao sinistro e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Caucaia. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atuaram no caso.