Adolescente que estava desaparecida é encontrada morta em Caucaia

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) identificou dois corpos encontrados em estrada carroçável de Sítios Novos, em Caucaia, no último sábado (15). As vítimas são Ana Thaisa Barreto Leite, 14 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (11), e um homem de 24 anos que não teve o nome divulgado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o desaparecimento da jovem foi registrado em Boletim de Ocorrência (BO), informando que o último contato dela com a família ocorreu na terça. Ela teria sido vista pela última vez no bairro João XXIII, em Fortaleza.

O homem tinha passagens na Polícia por roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. A causa das mortes ainda não foi divulgada.

Os cadáveres foram achados por moradores da região, e o Corpo de Bombeiros foi ao local para ajudar na retirada dos corpos, já em estágio avançado de decomposição. Após acionada, a Pefoce colheu indícios para auxílio na apuração do caso, conduzida pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).

Como denunciar

Caso a população tenha informações que possam ajudar a Polícia, os dados podem ser repassados por três números:

181, o Disque-Denúncia da SSPDS;

(85) 3101-3360, telefone da DMC;

(85) 98198-7555, WhatsApp do NHPP de Caucaia.

As autoridades garantem sigilo e anonimato.