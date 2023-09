Pastor evangélico grava vídeo pouco antes de morrer em acidente de carro em Tianguá

O pastor evangélico Sérgio Chaves Sousa morreu, na noite dessa quinta-feira (21), após o carro conduzido por ele colidir com uma moto em Tianguá. O motociclista também faleceu.

Sérgio estava a caminho de Viçosa do Ceará para ministrar um culto. Ele gravou um vídeo direto do veículo pouco antes do acidente.

“Povo lindo e abençoado e Viçosa do Ceará, eu e a missionária Ednalva estamos na estrada com destino a Viçosa do Ceará, crendo aí em uma noite abençoada, noite de festa, noite de vitória para nossas vidas. Não fiquem em casa”, disse.

O acidente ocorreu na CE-187, na localidade de Sítio Bom Jesus. Segundo testemunhas, o motociclista estava a caminho de Tianguá acompanhado da esposa a caminho, que não se feriu. A missionária que acompanhava o pastor e dirigia o carro também não foi atingida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas as duas vítimas já estavam mortas. Os corpos foram encaminhados para Sobral.