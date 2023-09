Pastor condenado por estupro de vulnerável é preso ao sair de culto em Fortaleza

Um pastor condenado por estupro de vulnerável foi preso por agentes da Polícia Civil do do Ceará (PC-CE), na noite dessa sexta-feira (22). No momento da captura, o homem, de 60 anos, estaria saindo de culto religioso no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o líder religioso foi condenado por cometer o crime contra duas vítimas, que tinham 9 e 13 anos.

O homem foi detido por equipes do 27º Distrito Policial (27º DP) e do 19º DP em um templo religioso. Capturado, o pastor agora está à disposição da Justiça.

A identidade dele não foi informada pela reportagem do Diário do Nordeste para preservar as vítimas.