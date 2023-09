Condenado por latrocínio de cabo do exército em Choró é preso no Piauí

João Filipe Leite, de 18 anos, condenado pela morte de um cabo do exército e outro homem em Choró, foi preso, na manhã desta sexta-feira (22), na cidade de Luís Correia, no Piauí. O crime ocorreu em dezembro de 2022. Os corpos das vítimas foram encontrados com lesões causadas por disparos de arma de fogo.

No início do ano, o suspeito foi condenado pela Justiça do Ceará por ter cometido ato infracional equiparado ao crime de latrocínio contra o militar, na zona rural da cidade de Choró, no Sertão Central, Interior do Ceará. Na época, equipes da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam à ocorrência.

Conforme o delegado João Filipe Leite, responsável pelo caso, o investigado era adolescente na época em que cometeu o crime. No dia do caso, a vítima foi surpreendida por dois homens e o então adolescente que teria anunciado o roubo. A vítima e um dos criminosos morreram durante uma troca de tiros. A arma do militar foi roubada.

Em ação conjunta das Polícias Civis do Ceará e do Piauí, o outro autor do crime foi localizado, apreendido e se encontra agora à disposição da Justiça. A operação foi feita na Delegacia Especializada no Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico (DFHT) de Parnaíba com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Luís Correia.