Mulher é presa por série de roubos no transporte público em Fortaleza

Uma mulher foi presa suspeita de participar de diversos assaltos a coletivos, em Fortaleza. A prisão de Mara da Silva Pereira ocorreu nesta quinta-feira (22), no bairro Mondubim. O caso está a cargo de 8º Distrito Policial (DP). A informação foi divulgada pela Polícia Civil.

Um roubo registrado em maio atrelou a suspeita a outros assaltos em transportes públicos investigados pela Polícia Civil. Após a identificação de Mara e de provas que comprovaram atuação dela no roubo, os agentes solicitaram um mandado de prisão preventiva contra ela.

No momento da abordagem ela tentou se passar por outra pessoa, contudo, foi capturada. Mara já responde pelo crime de roubo. As investigações continuam visando capturar outros suspeitos envolvidos no crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3101-2950, do 8º DP, ou ainda para o telefone ‪‪(85) 98878-8326, que é o WhatsApp da DP, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que também é número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

