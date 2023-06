Cinco suspeitos de furtar fios elétricos são flagrados, tentam subornar PMs e acabam presos

Cinco homens foram presos suspeitos de furtar fiação elétrica no bairro Messejana, em Fortaleza, e tentaram subornar com dinheiro os policiais militares para serem liberados. A ação foi realizada por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta quinta-feira (22).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), os suspeitos vestiam fardas de uma companhia telefônica e estavam cortando os fios de cobre. Eles, porém, não tinham identificação da empresa. Policiais encontraram pedaços de fios em bueiros próximos.

O grupo foi encaminhado ao 6º Distrito Policial. Os homens foram autuados por furto qualificado e corrupção ativa,

Eles foram identificados como: George Martins da Paz Filho, 40; Dino César dos Santos Felix, 44; Fabrício dos Santos de Souza, 23; Lucas Felix Pereira, 26 e Thiago Ribeiro dos Santos, 30.

A ação foi realizada por agentes da 1ª Companhia do 16º Batalhão Policial Militar, acionados ao local por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).