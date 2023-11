Mulher é esfaqueada no meio da rua em tentativa de feminicídio, em Missão Velha, no Ceará

Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada, na manhã desta quinta-feira (9), em Missão Velha, no interior do Ceará. A vítima está internada em estado grave.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança e mostra quando a vítima caminha pela rua e é abordada pelo suspeito, que seria cunhado dela, segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri. A imagem mostra o agressor chegando de bicicleta e atacando a mulher violentamente.

O vídeo mostra que o homem só interrompe o ataque após testemunhas intervirem e socorrerem a mulher. Ela foi levada para o Hospital de Missão Velha, e depois transferida para o Hospital São Vicente de Paula, em Barbalha.

Tentativa de feminicídio

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que as forças de Segurança estão em diligências para capturar o suspeito de tentativa de feminicídio. Ele já foi identificado.

Segundo a pasta, a motivação para o crime seria que a vítima teria se recusado a se relacionar com o suspeito. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Missão Velha, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).