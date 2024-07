Mulher cria perfis falsos para extorquir marido e é presa no litoral o Ceará

Uma mulher, suspeita de criar perfis falsos em rede social para extorquir o marido, foi presa nesta sexta-feira (5), em Beberibe. Conforme a Polícia Civil do Ceará, a suspeita de 32 anos foi autuada em flagrante.

Segundo as investigações, o homem registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) informando ser vítima de extorsão, após receber mensagens pedindo dinheiro, mediante ameaças.

Ao chegar em casa, a companheira do homem tentava tranquilizá-lo. A captura da suspeita ocorreu com apoio do Setor de Inteligência da Delegacia de Beberibe.

A esposa de 28 anos foi autuada por extorsão e está à disposição da Justiça.