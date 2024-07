PRF prende em Fortaleza homem que dirigia carro clonado roubado em Recife

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última quinta-feira (4), no km 6 da BR-116, em Fortaleza, um homem que dirigia um veículo clonado que havia sido roubado em Recife (PE). Ele tem 43 anos e não teve a identidade revelada.

Os agentes da PRF faziam uma fiscalização de rotina quando abordaram um veículo de cor branca e placa do Rio Grande do Sul. No momento da checagem, os policiais observaram sinais de adulteração, remarcação e clonagem dos elementos de identificação do veículo, estando inclusas as placas.

Após constatar que o veículo era clonado, a Polícia verificou que o carro original foi emplacado na cidade de Paulista, na Região Metropolitana de Recife.

O automóvel havia sido roubado em abril deste ano em assalto à mão armada ocorrido em Recife. O caso já havia sido registrado na Polícia Civil pernambucana.

Na hora da autuação, o condutor do veículo apreendido afirmou que o carro era emprestado de um amigo e estava chegando do interior do Maranhão para passar férias em Fortaleza.

O homem foi detido e encaminhado, com o automóvel clonado, para o 13º Distrito Policial na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

De acordo com informações da PRF, somente nos seis primeiros seis meses do ano, o órgão no Ceará já recuperou 94 veículos adulterados e roubados.