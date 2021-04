Motorista em carro oficial do Governo do Ceará foge da PM e se choca contra muro na Praia do Futuro

Um motorista em um carro oficial do Governo do Ceará se chocou contra o muro e as grades de um restaurante, e bateu na parede de um prédio residencial ao tentar fugir da Polícia Militar, que havia lhe dado ordem de parada obrigatória. O fato aconteceu na noite de sexta-feira (23), no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Ninguém se feriu.

De acordo com testemunhas, o homem apresentou-se como servidor público, e apresentava sinais de embriaguez. Também segundo os moradores, ele teria se recusado a fazer o teste do bafômetro.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa do Governo do Estado para saber detalhes do fato e aguarda resposta da instituição.

Alta velocidade

Conforme a PM, um motorista de aplicativo informou à composição que viu um homem conduzindo o veículo do Governo do Estado em alta velocidade pelas avenida Dolor Barreira e Areia Branca, no bairro Vicente Pinzón.

O motorista de aplicativo explicou que viu um casal saindo da caminhonete Mitsubishi/L200 Triton que estava sendo dirigida pelo suposto servidor público.

Tentativa de fuga

Logo após, os agentes o abordaram, e o homem concordou em ir a uma delegacia com a equipe da PM para prestar depoimento.

Durante o trajeto, sob escolta, ele seguiu em alta velocidade na Avenida César Calls, no bairro Praia do Futuro, para tentar fugir dos policiais militares.

Legenda: Motorista sendo levado por policiais militares à delegacia Foto: Reprodução

Tiros

Ainda na ocasião, os agentes deram ordem de parada obrigatória, mas o suposto servidor público não obedeceu. Com isso, os PMs efetuaram disparos contra os pneus do carro oficial.

O homem, então, perdeu o controle da direção, se chocou contra o muro e as grades de um restaurante, e bateu na parede de um prédio residencial na Avenida César Cals, no bairro Praia do Futuro. Na sequência, ele foi levado à delegacia para prestar depoimento.