Morador de Juazeiro do Norte é esfaqueado, sequestrado e encontrado morto com o corpo em chamas no Piauí

O vendedor Francisco Gomes Paixão, 60 anos, morador de Juazeiro de Norte, no Cariri cearense, foi sequestrado, esfaqueado e encontrado morto com seu corpo em chamas em Teresina, capital do Piauí, na noite da última terça-feira (4). De acordo com a Polícia Civil do Piauí (PC-PI), o idoso estava no estado vizinho ao Ceará para cobrar uma dívida, quando foi surpreendido por um familiar da pessoa com quem o empreendedor negociava.

Segundo o delegado Danúbio Dias, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-PI, Francisco foi golpeado no rosto e no pescoço com um facão na casa de uma mulher que seria a sogra do suspeito.

As agressões iniciais ocorreram na localidade de Zundão, zona rural do município piauiense de Altos, a cerca de 40 quilômetros de Teresina.

O autor do crime notou que o vendedor estava com dinheiro e mercadorias em seu carro, e se aproveitou quando ele ficou sozinho para atacá-lo. Outras pessoas que estavam no local acionaram a Polícia, momento em que o homem sequestrou a vítima usando o próprio carro do comerciante. O suspeito dirigiu até o bairro Vale Quem Tem, na zona norte de Teresina, onde morava uma dele.

Chegando no local, havia uma fogueira em frente à residência, e o corpo de Francisco foi jogado nela. Policiais militares foram acionados à ocorrência e encontraram o corpo do comerciante pegando fogo.

Veja também Segurança Torcedores do Ceará que iriam atacar ônibus de torcida do CSA são presos após jogo da Copa do Nordeste Segurança Governo do Ceará quer usar reconhecimento facial em todo o Estado para buscar foragidos da Justiça e desaparecidos Segurança Mais dois suspeitos de assassinar homem retirado à força de shopping em Fortaleza são presos

Suspeito foi preso

Conforme o delegado Danúbio Dias, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, tentou fugir quando os policiais chegaram no local, mas foi preso em flagrante.

Ele foi encaminhado para uma delegacia, onde foram feitos os procedimentos cabíveis. Após passar por audiência de custódia, o homem teve a prisão convertida em preventiva e está detido na Cadeia Pública de Altos (PI).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.