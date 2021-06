Loja de departamento na Messejana sofre tentativa de assalto; policial reage e atira em suspeitos

Uma tentativa de assalto em uma unidade das Lojas Americanas no bairro Messejana, em Fortaleza, foi registrada nesta terça-feira (22). Os suspeitos teriam sido surpreendidos por policiais na saída do estabelecimento e retornado para dentro da loja.

As portas do local foram fechadas com o trio de assaltantes, funcionários e clientes dentro, segundo o Sistema Verdes Mares apurou na ocorrência. Movimentação no local é intensa no início da noite desta terça.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE) um homem foi preso. A Polícia Civil investiga a participação de outros suspeitos.

PM diz que não houve reféns

A PMCE negou que os assaltantes tenham feito reféns durante a ação criminosa. No entanto, apuração da reportagem no local dá conta que os suspeitos prenderam clientes e funcionários no interior da loja.

Moradores das proximidades do estabelecimento viram seis pessoas saindo da loja, como se estivessem sendo liberadas pelos suspeitos.

Policial atirou contra suspeitos

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um policial penal que estava na loja no momento do assalto e reagiu, efetuando disparos contra os suspeitos.

A pasta informa que homem preso foi conduzido ao 30º Distrito Policial (DP). A ocorrência segue em andamento. Outras informações serão repassadas após o registro do Inquérito Policial.

