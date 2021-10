Jovem de 23 anos é espancado por grupo de torcedores no bairro Benfica, em Fortaleza; vídeo

Uma suposta briga entre torcidas rivais resultou no espancamento de um jovem de 23 anos, na noite desse sábado (9), no bairro Benfica, em Fortaleza. Vídeo gravado mostra o momento em que várias pessoas dão chutes e socos na vítima.

A maioria dos agressores está vestida com camisas alusivas ao Fortaleza. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o jovem para um hospital da Capital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe foi acionada ao local, ontem, “para uma ocorrência de lesão corporal” em via pública. Informações preliminares coletadas pelo órgão de segurança indicaram que o confronto foi motivado pela rivalidade entre os torcedores.

Ainda conforme nota da PM, foram realizadas diligências à procura dos suspeitos, que fugiram do local após a agressão.

Na noite deste sábado, o Fortaleza enfrentou o Flamengo, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca venceu o Leão por 3 a 0.

Denúncias

Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações pode enviar denúncia ao número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo é garantido.