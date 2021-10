Com apagão defensivo no 2° tempo, Fortaleza perde para Flamengo na Arena Castelão

O Fortaleza voltou a perder na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Flamengo, neste sábado (10), a equipe de Juan Pablo Vojvoda perdeu por 3 a 0. Pedro e Michael (2x) marcaram os gols da partida.

Apesar do revés, o Tricolor do Pici permanece na 4ª colocação. A equipe soma 39 pontos em 25 partidas. O Flamengo, por sua vez, chegou aos 42 pontos e subiu para a vice-liderança da Série A.

A equipe leonina volta aos gramados na quarta-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Grêmio, pela 26ª rodada da Série A. O duelo acontece na Arena Castelão.

O jogo

Apesar dos inúmeros desfalques para a partida, o Flamengo não encontrou dificuldades para impor seu ritmo de jogo na Arena Castelão. A equipe teve volume, pressionou alto e finalizou bastante, mas pecou na conclusão.

Logo nos minutos inicias, o time de Renato Gaúcho teve duas oportunidades com Léo Pereira e Thiago Maia, respectivamente. Felipe Alves precisou intervir na cabeçada do zagueiro rubro-negro, enquanto o volante mandou a tentativa para fora.

A busca pelo gol fazia o Flamengo arrematar de fora da área - às vezes de qualquer maneira. No entanto, sem eficácia. O sistema defensivo do Fortaleza teve seus méritos na forte marcação pelo meio e nas bolas travadas pelo alto.

O único perigo do time de Juan Pablo Vojvoda foi aos 42 minutos. Ederson lançou Yago Pikachu nas costas da defesa carioca, buscou a cabeçada encobrindo o goleiro Gabriel Batista, mas mandou para fora.

Estatística do 1° tempo

Posse de bola: 44% (FOR) x 56% (FLA)

Finalizações: 2 (FOR) x 6 (FLA)

Faltas: 3 (FOR) x 9 (FLA)

Cartões amarelos: 0 (FOR) x 2 (FLA)

Desarmes: 17 (FOR) x 7 (FLA)

Interceptações: 10 (FOR) x 5 (FLA)

Cortes: 5 (FOR) x 5 (FLA)

Legenda: Fortaleza encontrou dificuldades para impor ritmo de jogo na Arena Castelão e finalizou apenas duas vezes no 1° tempo Foto: Thiago Gadelha / SVM

Segundo tempo

No retorno para a etapa final, Juan Pablo Vojvoda fez uma mudança importante no setor ofensivo: Edinho saiu e David entrou. Nos segundos após o apito do árbitro, o camisa 17 fintou a marcação rubro-negra e quase abriu o placar em favor do Fortaleza.

Com o Tricolor do Pici buscando envolver o Flamengo no campo de ataque, as equipes alternaram os domínios. As chances claras, no entanto, pouco existiram. Cearenses e cariocas seguiram com os arremates de fora da área, sem perigo para Felipe Alves e Gabriel Batista.

Sem conseguir agredir o Fortaleza com eficácia trocando passes pelo chão, o Flamengo aproveitou uma bobeada coletiva do sistema defensivo do Tricolor do Pici em cobrança de escanteio. Aos 15 minutos, Andreas Pereira cruzou e Pedro completou de cabeça para o gol.

O golpe foi sentido pela equipe de Juan Pablo Vojvoda. Três minutos após sofrer com Pedro, Michael ampliou o marcador, ao aproveitar o rebote do goleiro Felipe Alves.

A apatia tricolor se instaurou na Arena Castelão. Aos 21 minutos, Michael recebeu livre na área e cabecou para ampliar ainda mais o marcador em favor do Flamengo. Aos 23, Ronald agrediu Rodrigo Caio fora do lance e foi expulso.

Sem conseguir envolver o adversário para buscar diminuir o placar, a equipe de Juan Pablo Vojvoda viu o Flamengo administrar o resultado construído até o final do 2° tempo.

Estatísticas gerais da partida

Posse de bola: 40% (FOR) x 60% (FLA)

Finalizações: 6 (FOR) x 13 (FLA)

Faltas: 9 (FOR) x 15 (FLA)

Cartões amarelos: 0 (FOR) x 2 (FLA)

Cartões vermelhos: 1 (FOR) x 0 (FLA)

Desarmes: 20 (FOR) x 12 (FLA)

Interceptações: 16 (FOR) x 7 (FLA)

Cortes: 8 (FOR) x 9 (FLA)

Legenda: Jogadores do Fortaleza lamentam erros defensivos em gols do Flamengo Foto: Thiago Gadelha / SVM