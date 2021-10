Ceará e Fortaleza deixaram a guarda baixa

O Ceará entendeu que não podia encarar o Atlético, no Mineirão, e procurou sombra, atrás da linha da bola.

Costumo dizer que quem somente se protege não vai a lugar nenhum.

Sonhou com uma oportunidade de contra-ataque que lhe aliviasse do sufoco, conseguiu com Vina, mas Éverson evitou.

Desconcentrou, brigou por uma falta em Geovani, não segurou Hulk e levou.

Capitulou, diante da individualidade de Zaracho, Messias cometeu pênalti em Jair, e Hulk guardou.

No segundo tempo, tentou sair da toca, teve uma chance com Vina, Éverton evitou, o Atlético sossegou o facho e somente mais tarde marcou o terceiro.

Gabriel Lacerda diminuiu e foi só o que deu para fazer.

O Ceará não consegue ganhar um jogo.

Demasiado fácil para o Flamengo

Contra o Fortaleza, o Flamengo bastante desfalcado teve pouco trabalho para enfiar 3 x 0.

Foto: Thiago Gadelha

No primeiro tempo, bastou ao rubro-negro pressionar a saída de bola do Fortaleza, para anular a ação de Crispim, e desligar os circuitos entre meio-campo e ataque do tricolor.

Interditou o adversário e tornou o jogo uma droga.

No segundo tempo, o Fortaleza mudou os atacantes, como se a eles fosse possível jogar, sem a chegada da bola.

Uma mísera arrancada de David encerrou o repertório ofensivo.

O Flamengo, na mesma batida, controlou as ações ofensivas e, numa falha de Felipe Alves, abriu a contagem, com Pedro.

O Fortaleza apagou, levou mais dois de Michael e ainda teve Ronald expulso.

Um fiasco.

O jogo virou hora do recreio, com o habitual show de substituições.

Apesar da derrota, a torcida do Fortaleza deu gritos de apoio ao time no final do jogo.